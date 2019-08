Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Pkw kontra Motorrad - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Freitag, 09.08.2019, bei Klettgau-Bühl, welcher zwei Verletzte forderte. Gegen 16:00 Uhr war eine 26 Jahre alte Renault-Fahrerin auf der L 164 vom Grenzübergang kommend in Richtung Bühl unterwegs. In Höhe Bühl bog sie nach links in die Notburgastraße ab. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Motorrad. Das Motorrad, eine BMW, prallte zunächst in die rechte Seite des Renaults. Danach wurde die Maschine nach links abgewiesen und rutschte noch in einen Mercedes-Benz, der hinter dem Renault fuhr. Der 26-jährige Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus nach Bülach/Schweiz. Im Renault wurde der 28 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Waldshut. Der 40-jährige Mercedes-Fahrer blieb unversehrt. Während an seinem Pkw noch überschaubarer Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro verursacht wurde, wurden die beiden anderen Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Renault dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden sein, bei der BMW liegt der Sachschaden bei ca. 10000 Euro. Wie sich herausstellte, war die Renault-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis gefahren.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell