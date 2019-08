Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Alkoholisierter Rollerfahrer stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Motorrollerfahrer ist am Samstagabend, 10.08.2019, auf der Straße zwischen Ay und Indlekofen gestürzt. Der 64-jährige verletzte sich dabei leicht. Er war kurz nach 21:00 Uhr talwärts auf der Strecke unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu Fall kam. Der Fahrer rutschte samt Roller über die Straße und kam im Straßengraben zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Alcomatentest ergab beim Verletzten ca. 1,4 Promille, weshalb eine Blutprobe folgte. Der Sachschaden am Roller liegt bei rund 500 Euro. Dritte wurden in den Unfall nicht verwickelt.

