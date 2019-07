Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Marion H.

Dormagen (ots)

Am Freitagmorgen (26.7.) wurde der Polizei bekannt, dass die 62-jährige Marion H. offenbar mit unbekanntem Ziel ihre Wohnanschrift an der Röntgenstraße verlassen hat. Die weitestgehend orientierungslose Frau ist gesundheitlich beeinträchtigt und auf Hilfe angewiesen. Die gesundheitlichen Einschränkungen sind nicht zwingend erkennbar.

Die Polizei sucht derzeit unter anderem mit einem Hubschrauber (Stand: 26.07.2019, 11:40 Uhr) nach Marion H. Bei der Suche werden auch speziell geschulte Hunden eingesetzt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 159 Zentimeter groß und wiegt circa 80 Kilo. Sie trägt ihr grau-braunes Haar kinnlang und vermutlich mit einem schwarzen Haarreif nach hinten gekämmt. Bekleidet ist Marion H. mit einer schwarzen Bluse, einer schwarzen Weste und hellen Schuhen. Sie führt wahrscheinlich einen Korb und mehrere Plastiktüten mit sich.

Zuletzt wurde die Gesuchte am Donnerstagabend (25.7.), gegen 22:45 Uhr, an ihrer Anschrift an der Röntgenstraße gesehen.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei der Suche und veröffentlicht zu diesem Zweck ein Bild der vermissten Marion H. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

