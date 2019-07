Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Mainz (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, gegen 17:30 Uhr kam es in der Kaiserstraße, Fahrtrichtung Hauptbahnhof, zu Sachbeschädigungen an rechtsseitig geparkten Fahrzeugen. Als Tatverdächtige wurden 2 Personen mit folgender Beschreibung mitgeteilt. Beschreibung: 1. Person: mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze blonde Haare, weißes T-Shirt 2. Person: mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze braune Haare, dunkles T-Shirt.

Für Hinweise auf weitere beschädigte Fahrzeugen oder die Identität der Tatverdächtigen, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion 2 Mainz. Telefon: 06131-654210

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell