Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Rotlicht missachtet - Motorradfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Dienstag (22.10.2019) einen 50-jährigen Motorradfahrer angefahren und leicht verletzt. Der 22-Jährige war mit seinem Ford gegen 08.20 Uhr in der Bregenzer Straße aus Richtung Zuffenhausen kommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Steiermärker Straße missachtete er offenbar das Rotlicht und stieß mit der Yamaha eines 50-Jährigen zusammen, der von links in Richtung Weilimdorf unterwegs war. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung vollständig gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen, die bis gegen 09.50 Uhr andauerten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

