Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 71 Jahre alter Fahrer eines BMW ist am Montagnachmittag (21.10.2019) in der Seidenstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Nach derzeitigem Stand gab es bei dem Unfall keine Verletzten, nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der 71-Jährige war gegen 16.15 Uhr in der Seidenstraße Richtung Berliner Platz unterwegs. Da sich an dieser Stelle ein Stau gebildet hatte und es daher zu Verzögerungen kam, entschloss der Fahrer offenbar verbotswidrig über die Gleise zu wenden, um die Seidenstraße wieder zurückzufahren. Hierbei kollidierte der BMW mit einer Stadtbahn der Linie U4, die ebenfalls in Richtung Berliner Platz unterwegs war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell