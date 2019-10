Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Beim Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich am Montagvormittag (21.10.2019) eine 51 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und verbrachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 51-Jährige war gegen 09.05 Uhr im Bereich des John-Cranko-Wegs im Oberen Schlossgarten unterwegs, als ihr Rad vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve wegrutschte. Die Frau stürzte und erlitt trotz Fahrradhelm schwere Verletzungen.

