Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines VW T6

Neustrelitz (ots)

Im Laufe des 12.09.2019 wurde in der Berliner Chaussee in Neustrelitz ein Fahrzeug der Marke VW T6 entwendet. Der Fahrzeugbesitzer stellte sein Fahrzeug am 12.09.2019 gegen 05:00 Uhr auf der Freifläche vor der Gaststätte neben der Ampelkreuzung B 96 und der B 198 ab. Von dort fuhr er mit einer Fahrgemeinschaft weiter in Richtung Berlin. Als er gegen 18:50 Uhr wieder am Abstellort eintraf, stellte er den Diebstahl seines Fahrzeuges fest.

Der entwendete VW T6 mit Neustrelitzer Kennzeichen ist weiß, drei Jahre alt und hat keine besonderen Merkmale. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Fahrzeugdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell