POL-KA: (KA) Karlsruhe BAB A5- Lkw-Fahrer mit 2,8 Promille gestoppt

Einen erheblich alkoholisierten Lkw-Fahrer konnte die Polizei am Sonntagabend auf der Autobahn A5 bei Karlsruhe aus dem Verkehr ziehen. Von Zeugen wurde die Polizei kurz nach 19.00 Uhr darüber informiert, dass ein 12-tonner Lkw auf der Autobahn in Richtung Süden bei Anschlussstelle Kronau Schlangenlinien fahren würde. Auch sei es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen. In Höhe Karlsruhe konnte der 42-jährige Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Der Lkw wurde durch einen Ersatzfahrer abgeholt. Zeugen, oder Personen die durch die Fahrweise des 42-Jährigen gefährdet worden waren, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

