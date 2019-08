Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Auffahrunfall am Friedrichsplatz

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (22. August, 7.45 Uhr) kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich zwischen der Eisenbahnstraße und dem Friedrichsplatz. Die Fahrerin eines weißen VW Up (32) befuhr die Eisenbahnstraße in Richtung Friedrichsplatz. Als sie verkehrswidrig links in die Harmoniestraße abbiegen wollte, fuhr der hinter ihr fahrende Duisburger (21) mit seinem Motorroller aus Unachtsamkeit auf. Ein Rettungswagen brachte den unter Schock stehenden Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der PKW sowie der Motorroller wiesen einige Beulen und Kratzer auf. Während der Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Kreuzung kurzzeitig ab. Von den Absperrmaßnahmen war auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen. (mtf)

