POL-DU: Hochfeld: Mit Sattelanhänger kollidiert - Eine Verletzte

Am Donnerstag (22. August, 7:45 Uhr) rückten nach dem Anruf einer Zeugin (58) Feuerwehr und Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Paul-Esch-Straße aus. Die Fahrerin (67) eines blauen VW Golf fuhr die Paul-Esch-Straße in Richtung der Düsseldorfer Straße entlang und kollidierte mit einem Sattelanhänger, der am Fahrbahnrand parkte. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, kümmerten sich bereits Sanitäter um die Verletzte. Gegenüber den Polizisten gab die 67-Jährige an, dass die tief stehende Sonne sie kurz vor dem Zusammenstoß blendete. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Während die Ordnungshüter den Unfall aufnahmen, streute die Feuerwehr die Unfallstelle ab, weil aus dem Motorraum Öl und Kühlflüssigkeit austraten. Wegen einer beschädigten Vorderachse war der Golf nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (dab)

