Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Beim Wenden den Gegenverkehr übersehen

Duisburg (ots)

Der Fahrer (36) eines grauen Mercedes CLK stieß am Mittwoch (21. August, 20:25 Uhr) im Kreuzungsbereich Alleestraße - Emscher Straße mit einem schwarzen Mercedes C200 zusammen. Der Duisburger fuhr zuvor die Alleestraße in Fahrtrichtung Altmarkt entlang und übersah bei einem Wendemanöver den Pkw einer Frau (53). Er stieß mit der Front seines Autos gegen ihre linke Fahrzeugseite. Neben der Fahrerin befanden sich drei weitere Insassen (1, 4, 31) im Auto. Während ein Rettungswagen die 53-Jährige mit Nackenschmerzen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachte, blieben die weiteren Insassen nahezu unverletzt. Die 31-Jährige klagte über Schmerzen in der Hand, verzichtete aber auf Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die verständigten Polizisten schrieben eine Unfallanzeige. (dab)

