Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Dunkler Van flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (38) hat am Mittwoch (21. August, 22:50 Uhr) die Polizei verständigt. Der Duisburger beobachtete wie ein dunkler Van zuvor den Kalkweg mit aufheulendem Motor in Richtung Sechs-Seen-Platte entlang fuhr. Der unbekannte Fahrer verlor circa 20 Meter nördlich der Einmündung die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Trotz Vollbremsung kollidierte der Van mit einem Straßenschild im Bereich der Einmündung Kalkweg - Alter Kalkweg. Der Augenzeuge sah, wie mehrere junge Männer in Sportkleidung zwar kurz aus dem Auto ausstiegen, aber dann wieder wegfuhren. Die Polizisten nahmen den Unfall auf und schrieben ein Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen, dunklen Van und dessen Fahrer machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Verkehrskommissariat 22. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell