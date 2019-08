Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Trickbetrüger ergaunern Schmuck

Duisburg (ots)

Falsche Mitarbeiter einer Telefongesellschaft haben am Mittwochmittag (21. August, 12:10 Uhr) einer Seniorin auf dem Reiserweg Geld und Schmuck gestohlen. Die etwa 30 Jahre alten Trickbetrüger gaben vor, einen Metallkasten zu suchen, der mit dem Telefon verbunden sei und dessen Metallwellen die Verbindung störe. Sie forderten die 91-Jährige außerdem auf, ihren Schmuck abzulegen, da dieser magnetisch sei. Das kam der Seniorin alles seltsam vor. Sie bat ihre Tochter per WhatsApp schnell zu kommen. Bevor sie eintraf, verließen die Unbekannten gegen viertel vor eins das Haus. Im Anschluss bemerkte die Duisburgerin, dass Schmuck und Bargeld fehlten und rief die Polizei. Die Kripo bittet Zeugen um Hinweise und rät im Ernstfall, den Notruf zu wählen: Die beiden Männer, die sich ähnlich sehen, sind etwa 1,80 Meter groß. Sie haben eine kräftige, muskulöse Statur, grau-grüne Augen und dunkelbraune, fast schwarze Haare. Die Trickbetrüger trugen einen modernen Haarschnitt mit kürzer rasierten Seiten und einem seitlichem Scheitel. Ihr insgesamt sehr gepflegtes Aussehen unterstreichen auch die dunkelgrauen Kurzmäntel. Wer die beiden Trickbetrüger erkennt, wendet sich bitte telefonisch an das KK 32 unter 0203 280-0. (stb)

