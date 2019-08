Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Bundespolizei stoppt Fahrkartenautomatenaufbrecherbande

Böblingen (ots)

Beamten der Bundespolizei gelang es in der Nacht vom 8. auf den 9. August 2019, mutmaßliche Mitglieder einer Bande, die sich auf das Aufbrechen von Fahrkartenautomaten spezialisiert hatten, in Freiburg und Emmendingen festzunehmen.

Die beiden festgenommenen türkischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, seit Februar 2019 in über 60 Fällen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn AG mittels Werkzeug aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet zu haben. In einigen Fällen mussten die aus dem Großraum Freiburg stammenden Männer ihre Tat abbrechen, bevor sie an das Diebesgut gelangen konnten.

Die Tatorte befinden sich überwiegend in kleineren Bahnhöfen entlang der Rheintalschiene in Baden-Württemberg, einige aber auch im Raum Hannover.

Der Wert des erlangten Diebesgutes dürfte sich auf rund 60.000 Euro belaufen, der Sachschaden wird vorläufig auf über 500.000 Euro beziffert.

Aufgrund der mutmaßlichen Gefährlichkeit der Täter erfolgte die Festnahme durch Spezialkräfte der Bundespolizei. Bei einem der Männer konnte eine Bewaffnung nicht ausgeschlossen werden. Im Anschluss durchsuchten Bundespolizisten drei Wohnungen in Freiburg und im Elztal. Hierbei konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die 37-jährigen mutmaßlichen Täter wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

