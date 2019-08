Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - In leestehende "Kurklinik" eingedrungen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Einmal mehr verschafften sich Unbekannte am Dienstag Abend Zutritt in die seit Jahren leerstehende Kurklinik am Habichtsfang. Nach Eintreten der Glaseinfassung einer Terrassentür gelangten der oder die Täter in das Gebäudeinnere. Entwendet wurde nichts, da es auch nichts zu entwenden gab. Der 71-jährieg Eigentümer der Immbolie erstattete Starfanzeige. Die Polizei ermitelt wegen Sachbeschädigung.

