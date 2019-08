Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Diebstahl einer Dekofigur

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Am Vormittag des 06.08.2019 wurde im Ortsteil Heckenbeck aus einem Vorgarten in der Heckenbecker Straße eine Deko-Figur entwendet. Bei der Figur handelt sich um das Hinterteil eines Hundes, welches den Eindruck eines im Erdreich buddelnden Hundes erweckt. In Tatort wurde ein Zettel mit der Aufschrift "unästhetisch" gefunden, do dass davon ausgegangen wird, dass sich der oder die Unbekannte am Anblick gestört hat. Der Geschädigte erstattete Anzeige wegen Diebstahls, so dass die Polizei Bad Gandersheim um Hinweise unter Tel. 05382/919200 bittet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell