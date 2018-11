POL-S: Roller contra Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto ist am Mittwochmorgen (28.11.2018) in der Alten Untertürkheimer Straße ein 39 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der 39-Jährige fuhr gegen 06.45 Uhr mit seinem Dreirad-Roller der Marke Piaggio in der Alten Untertürkheimer Straße hinter dem Opel eines 35-Jährigen in Richtung Untertürkheim. Auf Höhe des Parkhauses P8 befand sich eine Baustellenampel, die Rot zeigte. Der 35-Jährige wollte davor nach links ins Parkhaus abbiegen, als der Rollerfahrer offenbar an ihm vorbeifahren wollte, mit dem Opel zusammenstieß und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den 39-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

