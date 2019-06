Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wasserrohrbruch in Wohnhaus

Ennepetal (ots)

Am 30.06.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:59 Uhr zur Loher Straße zu einem Wasserrohrbruch alarmiert. An der Einsatzstelle konnte ein defekter Wasserhahn ausfindig gemacht werden, aus dem Wasser in eine Wohnung gelang. Die Wasserzufuhr wurde durch die Feuerwehr abgeschiebert. Im Einsatz waren 4 Kräfte der hauptamtlichen Wache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, dessen Einsatz um 13:24 endete.

