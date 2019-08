Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Neuer Ständiger Vertreter bei der Bundespolizeidirektion Stuttgart

Böblingen (ots)

Am gestrigen 5. August 2019 trat Herr Polizeidirektor Dieter Hader seinen Dienst bei der Bundespolizeidirektion Stuttgart als Ständiger Vertreter von Herrn Präsident Peter Holzem an. Er ist damit Nachfolger von Frau Kerstin Kohlmetz, welche im Juni als Präsidentin in die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main wechselte.

Herr Hader stammt aus dem oberfränkischen Kronach, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Bereits von 2008 bis 2011 war Herr Hader in der Bundespolizeidirektion Stuttgart eingesetzt - seinerzeit als Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart. In den vergangenen acht Jahren führte er die Bundespolizeiabteilung Bayreuth.

Allgemeine Informationen: Die örtliche Zuständigkeit der Bundespolizeidirektion Stuttgart erstreckt sich auf das Bundesland Baden-Württemberg. Die Behörde koordiniert die Aufgabenwahrnehmung von sieben Bundespolizeiinspektionen auf regionaler und überregionaler Ebene und führt polizeiliche Einsätze bei herausragenden Anlässen. Die Aufgabenerfüllung gemäß Bundespolizeigesetz umfasst im Einzelnen die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs, bahnpolizeiliche Aufgaben, Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs sowie Personen- und Objektschutz (Schutz des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe).

