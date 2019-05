Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Hannover Nachtragsmeldung und erneuter Zeugenaufruf Südstadt: 93-Jährige tot in Wohnung gefunden

Nachdem gestern (13.05.2019) ein Foto der bei einem Gewaltverbrechen getöteten Seniorin aus dem hannoverschen Stadtteil Südstadt veröffentlicht worden ist, suchen die Ermittler nun mit weiteren Aufnahmen der getragenen Kleidung dringend Zeugen.

Rückblick: Am Sonntagvormittag, 12.05.2019, hatte eine Angehörige die Frau in ihrer Wohnung an der Kestnerstraße gefunden. Aufgrund der bislang geführten Ermittlungen und einer erfolgten Obduktion ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei inzwischen wegen eines Tötungsdelikts (wir haben berichtet).

Nun veröffentlichen die Ermittlungsbehörden Aufnahmen der Kleidung der 93-Jährigen sowie von zwei ihrer Einkaufstaschen. Diese Gegenstände hatte die Frau getragen bzw. bei sich, als sie am Dienstag, 07.05.2019, in einem Supermarkt an der Marienstraße (Mitte) einkaufen war.

Zeugen, die die Seniorin am 07.05.2019 bzw. an den Folgetagen gesehen haben, werden dringend gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst (0511 109-5555) aufzunehmen. /now, ahm

Unsere Ursprungsmeldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4268906 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4269360

