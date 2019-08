Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - 35-Jähriger leistet Widerstand - Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend hat ein 35-Jähriger Mann in Hambrücken versucht Autos an der Weiterfahrt zu hindern. Als er die daraufhin alarmierten Polizeibeamten zum Polizeirevier begleiten musste, setzte sich der offensichtlich alkoholisierte Mann zur Wehr, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 20:30 Uhr die Polizei, nachdem ein 35 Jahre alter Mann in der Hauptstraße am Kreisverkehr mehrfach Autos an der Weiterfahrt hinderte. Hierbei hatte er zudem versucht, die Fahrertür am Auto einer 32-Jährigen zu öffnen.

Als die alarmierten Beamten des Polizeireviers Philippsburg kurz darauf eintrafen, konnten sie den35-Jährigen am Kirchenplatz kontrollieren. Die Polizisten stellten dabei fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stand. Da er sich kaum auf den Beinen halten konnte und keine Ausweispapiere mit sich führte, musste der 35 Jahre alte Somalier die Beamten ins Polizeirevier begleiten. Als er hierzu in das Polizeiauto gesetzt werden sollte, setzte sich der Mann zur Wehr und versuchte, nach den eingesetzten Beamten zu treten und zu spucken. Zudem beleidigte er die Beamten unter anderem als Rassisten und Terroristen.

Letztlich konnte der Mann überwältigt und zum Polizeirevier gebracht werden. Nachdem die Identität des Mannes geklärt werden konnte und die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, musste er für den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlafen. Am Mittwochmorgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Durch die Widerstandshandlungen erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen, dieser konnte seinen Dienst aber weiter fortsetzen.

In Bezug auf das Verhalten des 35-Jährigen am Kreisverkehr sind die ermittelnden Beamten noch auf der Suche nach eventuellen weiteren Geschädigten sowie nach Zeugen und bitten diese, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

