Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller im Visier von Dieben

Stuttgart-Möhringen/-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (19.10.2019 bis 21.10.2019) einen Elektroroller an der Rohrer Straße gestohlen. Bei einem weiteren mutmaßlichen Rollerdiebstahl am Montagnachmittag nahmen alarmierte Polizeibeamte zwei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren auf frische Tat vorläufig fest. Die bislang noch unbekannten Täter an der Rohrer Straße überwanden im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr das Lenkradschloss und stahlen den Elektroroller der Marke UNU mit dem Versicherungskennzeichen 373MBJ. An der Kreuzung Klagenfurter- und Steiermärker Straße bemerkten Zeugen am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr mehrere Jugendliche die auf einen Leihroller eintraten und einschlugen. Alarmierte Beamte nahmen letztendlich zwei Tatverdächtige noch vor Ort vorläufig fest. Zwei weiteren gelang die Flucht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Jugendlichen versucht hatten, das Schlüssel- und Helmfach gewaltsam zu öffnen, um im Anschluss den Roller zu stehlen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen zu den zwei weiteren Tatverdächtigen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 oder dem Polizeirevier 8 Kärtner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

