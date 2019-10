Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 04.10.-05.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Freitag in der Zeit von 11:00-12:15 Uhr drangen unbekannte Täter durch eine Terrassentür in das Wohnhaus der Geschädigten in der Vechtestraße in Garrel ein. Dort entwendeten sie Diebesgut in bislang unbekannter Höhe.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl in Garage

Im der Zeit von Donnerstag, dem 03.10.2019 ca. 17:00 Uhr bis Freitag, dem 04.10.2019 ca. 17:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Garage an der Straße Zur Heimstätte in Cloppenburg ein. Dort zerlegten sie ein Fahrrad und entwendeten diverse Teile davon. Den Schaden beziffert die Polizei mit 900 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten unbekannte Täter eine Glasscheibe bei der Kreismusikschule im Bült in Cloppenburg. Der Schaden liegt bei ca. 300 Euro.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 02.10.2019, kam es gegen 17:00 Uhr in Lindern an der Kreuzung Vreeser Straße / Lastruper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Fußgängerin aus Lindern leicht verletzt wurde. Die Fußgängerin beabsichtigte die Lastruper Straße in Rtg. Vreeser Straße zu überqueren. Ein aus Rtg. Werlter Straße kommender weißer VW Golf beabsichtigte zunächst nach links in die Vreeser Straße einzufahren und hatte die Geschwindigkeit bereits verringert. Daher betrat die Fußgängerin zum Überqueren die Fahrbahn. Da die Einfahrt in die Vreeser Straße derzeit gesperrt ist, fuhr der weiße VW Golf jedoch weiter geradeaus, wodurch es zur Kollision mit der Fußgängerin kam. Der Fahrer des VW Golf hielt daraufhin an und informierte sich über das Wohlbefinden der Fußgängerin. Er bot an, den Rettungsdienst zu informieren, was die Fußgängerin jedoch ablehnte. Daraufhin entfernte sich die Fußgängerin. Es stellte sich jedoch später heraus, dass die Fußgängerin Verletzungen am Fuß erlitten hatte. Vom VW Golf ist lediglich bekannt, dass am Fahrzeug Kennzeichen aus dem Emsland angebracht waren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum weißen VW Golf machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen (05432/9500) in Verbindung zu setzen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 06:40 Uhr kam es in Löningen auf der Bunner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei berührten sich ein bislang unbekannter PKW und der entgegenkommende Ford Fiesta eines 21-jährigen Löningers, der die Bunner Straße in Richtung Bunnen befuhr. Der zweite PKW-Fahrer fuhr in Anschluss an die Berührung der PKW weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Ford liegt bei ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Telefon 05432/9500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bahnhofstraße 62

49661 Cloppenburg

04471/1860-112



Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell