Lohne - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 05.10.2019, gegen 01:30 Uhr, kam es auf der Dinklager Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger PKW-Führer aus Vechta kam nach einer Linkskurve vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und des Einflusses von Alkohol zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich in der Böschung eines Straßengrabens zum Stehen. Die kontrollierenden Beamten stellten bei dem Fahrer fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand (AAK-Wert 1,22 Promille). Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, den 04.10.2019, gegen 19:35 Uhr, kam es in Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Wenden auf der Bahnhofstraße einen 17-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht, er musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden.

