Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Stromschlag verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Bei Arbeiten an einem Stromverteilerkasten hat sich ein 54-jähriger Mann am Dienstag (22.10.2019) verletzt. Der Monteur arbeitete gegen 15.15 Uhr an dem Verteilerkasten in der Sickstraße. Aus bislang unbekannten Gründen entstand ein Lichtbogen und der Mitarbeiter bekam einen Stromschlag. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

