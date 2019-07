Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von zwei Whirlpools

Mainz-Bretzenheim (ots)

Mittwoch, 24.07.2019, 15:55 Uhr

Eine Mitarbeiterin eines Baumarktes im Mainz-Bretzenheim teilte gestern mit, dass zwei männliche Personen zwei vor dem Markt stehende Whirlpools in Originalverpackung eingeladen haben und weggefahren sind. Bei dem Fahrzeug hat es sich wohl um einen roten Kleinwagen gehandelt. Die Information stammte von einer aufmerksamen Kundin, welche sich das Kennzeichen gemerkt und im Markt Bescheid gesagt hatte.

Als Polizeibeamte die Anschrift der Fahrzeughalterin in Wörrstadt aufsuchen, können sie dort deren 43-jährigen Sohn und eine 36-jährige, männliche Person antreffen. In der Garage des Anwesens können sie zwei gleiche Whirlpools, wie sie bei dem Baumarkt entwendet wurden, auffinden und sicherstellen. Die vielleicht mit dem Diebstahl erhoffte Abkühlung fällt damit buchstäblich "ins Wasser".

In der Garage entdecken sie auch mehrere neuwertige und verpackte Artikel wie Grills usw. Angeblich seien die Artikel schon vor längerer Zeit von der Familie gekauft worden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ausdrücklich möchten wir in diesem Falle die aufmerksame Kundin loben, welche hier Zivilcourage gezeigt und durch ihr Handeln wesentlich zur Aufklärung des Diebstahles beigetragen hat. Sollten auch Sie Zeuge einer Straftat werden, zögern sie nicht, die Polizei zu verständigen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

