POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Roigheim: Fahrradunfall vom 30. April 2019

Wie bereits berichtet, kam es in den Abendstunden des 30. Aprils 2019 zu einem schweren Verkehrsunfall in Roigheim. Eine 57-jährige Fahrerin eines Fords befuhr die L 586 zwischen Roigheim und den Mühlbacher Höfen. Auf einer geraden Strecke übersah sie den vor ihr, in gleiche Richtung fahrenden 39-jährigen Radfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er, nachdem er ins Krankenhaus gebracht wurde, am Freitag seinen Verletzungen erlag.

