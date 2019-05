Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Mercedes S-Klasse gesucht

Nach einem Unfall in Bad Friedrichshall in der Nacht zum Freitag sucht die Polizei einen dunklen S-Klasse-Mercedes mit erheblichem Unfallschaden und dessen Fahrer. Der Unbekannte befuhr in der Nacht den Palisadenring und prallte aus nicht bekannten Gründen auf zwei in der Einmüdnung der Sauerbruchstraße geparkte PKW. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Vom Verursacherfahrzeug blieben Teile an der Unfallstelle zurück. Unter anderem lag ein Frontspoiler auf der Fahrbahn. Wer weiß, wo es einen dunklen S-Klasse-Mercedes gibt, an dem der Frontspoiler fehlt und der an der Front einen Unfallschaden hat, möchte dies dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 mitteilen.

Heilbronn-Neckargartach: Einbrecher beim Frisör

Etwas Bargeld und einige Test-Parfüms waren die Beute eines Unbekannten, der in der Nacht zum Freitag in einen Frisörladen in der Neckargartacher Leinbachstraße einbrach. Der Täter brach die Hintertüre des Gebäudes auf und durchwühlte alles. Der angerichtete Schaden ist deutlich höher als der Wert der Beute. Verdächtige Beobachtungen in der Leinbachstraße in der tatrelevanten Nacht sollten dem Polizeiposten Neckargartach, Telefon 07131 28330, mitgeteilt werden .

Neckarsulm: Einbrecher in der Tiefgarage

Zehn Euro Bargeld, ein Multitool und ein iPod waren die Beute eines Unbekannten, der in der Nacht zum Freitag in einer Tiefgarage din Neckarsulm drei Autos durchwühlte. Der Täter kam offenbar über deine offene Eingangstür in die Garage. Zwei der PKW, in die er eindrang, waren wahrscheinlich unverschlossen, einen wuchtete er auf. Am Ende flüchtete er mit einem Fahrrad, das er ebenfalls in der Garage stahl. Hinweise auf den Ein- und Aufbrecher hat die Polizei keine.

