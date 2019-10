Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 43 Jahre alte BMW-Fahrerin ist am Dienstagabend (22.10.2019) an der Einmündung Neckarstraße/Villastraße beim Abbiegen mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammengestoßen. Die 43-Jährige fuhr gegen 23.15 Uhr mit ihrem BMW X3 in der Neckarstraße, sie wollte nach links in die Villastraße abbiegen. Dabei musste sie zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Offenbar achtete sie dabei auf die falsche Ampel, als die Ampel für den Geradeausverkehr auf Grünlicht schaltete, fuhr sie los, obwohl die Ampel für Linksabbieger weiter Rotlicht zeigte. Beim Abbiegen kollidierte sie mit der Stadtbahn, die in Richtung Bad Cannstatt unterwegs war. Trotz Gefahrenbremsung konnte der 56-jährige Stadtbahnfahrer den Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Beim Zusammenstoß erlitt eine 53-jährige Mitfahrerin in der Stadtbahn leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro, am BMW entstand vermutlich Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell