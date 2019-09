Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(jwp)Am Freitag stellte eine 18-jährige Rintelnerin ihren Pkw Seat Alhambra auf den Parkplätzen an der Dauestraße Höhe Kreishandelslehranstalt ab. Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, stellte sie fest, das ihr Fahrzeug beschädigt worden ist. Der LAck am Radkasten hinten rechts wurde zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

