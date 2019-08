Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 24.08.2019 bis 25.08.2019

Goslar (ots)

Am Samstag wurde bei starken Besucherandrang und herrlichen Sommerwetter das Salz- und Lichterfest in Bad Harzburg gefeiert und polizeilich begleitet. In den späten Abendstunden kam es jedoch zu Handlungen, die ein Einschreiten erforderten:

1. Nach Streitigkeiten bedrohte ein 21-jähriger Bad Harzburger in der Goslarsche Straße einen 17-jährigen Goslarer und einen 19-jährigen Langelsheimer. In der weiteren Folge erhielt er durch die zuvor bedrohten Faustschläge ins Gesicht. Entsprechende Strafverfahren der Bedrohung und Körperverletzung wurden eingeleitet.

2. Am Sonntag, gegen 01 Uhr, zündete ein 24-jähriger Braunschweiger einen Feuerwerkskörper, bei dem es sich um einen sogenannten Polenböller handelte, im angrenzenden Bereich des Badeparks. Der Täter konnte durch Zeugenangaben ermittelt werden. Personen kamen durch den Feuerwerkskörper nicht zu Schaden.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme des Böllerwurfes beleidigte ein 34-jähriger Bad Harzburger mehrere Polizeibeamte und leistete bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

i.A. Frischemeier, POK

