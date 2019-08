Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 24.08.19

Goslar (ots)

Diebstahl Am 22.08.19 wurde beim PK Seesen ein Gelddiebstahl angezeigt. Einer 63-jährigen Bewohnerin eines Seesener Seniorenheims wurde demnach 80 Euro Bargeld aus deren Geldbörse entwendet, welche sich während ihrer Abwesenheit im unverschlossenen Zimmer befand. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Unterschlagung Bereits am 19.08.19 verlor eine 86-jährige Münchehöferin ihren auf einem Autodach liegengelassenen Stoffbeutel, in welchem sich ihre Geldbörse mit 130 Euro Bargeld befand. Während der Fahrt fiel im Bereich des Bahnübergangs Münchehof der Stoffbeutel vom Autodach und konnte anschließend nicht wiedergefunden werden. Da der Stoffbeutel mit Inhalt bis zum Tag der Anzeigenerstattung nicht in amtliche Verwahrung gelangte, wurde nun eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung gegen unbekannt erstattet.

Verkehrsunfall mit KRAD Ein 56-jähriger Mann aus Mölln befuhr am 23.08.19, in den Nachmittagsstunden, mit seinem KRAD die L 516 aus Richtung Sternplatz kommend in Richtung Seesen. Unmittelbar vor der Zufahrt zur hiesigen Asklepiosklinik stürzte er ausgangs einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde daraufhin der Asklepiosklinik zugeführt. Am KRAD entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Verkehrsunfall mit KRAD Zu einem weiteren KRAD-Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der L 594, im Serpentinenbereich zwischen der Ortschaft Jerze und der B 248. Hier kam ein 58-jähriger Mann aus Moormerland ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Sturz erlitt der KRAD Fahrer Verletzungen im Schulterbereich, sodass er zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber dem Krankenhaus in Hildesheim zugeführt werden musste. Am KRAD entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind In der Straße "An der Ziegelei" kam es am Freitag, gegen 17.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als eine 54-jährige Fahrzeugführerin aus Halberstadt mit ihrem Pkw in Schrittgeschwindigkeit an einer Gruppe von spielenden Kindern vorbeifuhr. Es kam hierbei zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Jungen aus dieser Gruppe. Nach Angaben eines der anwesenden Kinder wurde der Junge von einem anderen gegen den Pkw geschubst. Das Kind erlitt eine Verletzung am Fuß und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Hildesheim verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Verkehrsunfallflucht Am Freitag, in der Zeit von 13.10 Uhr bis 20.15 Uhr, wurde ein auf der Frankfurter Str. zum Parken abgestellter Pkw eines18-jährigen Mannes beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

Ruhestörung Wie in der Vergangenheit des Öfteren, wurde auch am Freitag, gegen 23.00 Uhr, eine Ruhestörung am sog. Ententeich gemeldet. Hier wurden mehrere Jugendliche angetroffen, die überlaute Musik abspielten und sich lautstark unterhielten. Nach Identitätsfeststellung aller Anwesenden wurde der Gruppe ein Platzverweis ausgesprochen und so die Nachtruhe wieder hergestellt.

i.A. Behnke

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell