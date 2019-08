Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 22.08.2019.

Goslar (ots)

Einbruch in Hotel.

Bad Harzburg. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 08.52 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein verschlossenes Glasschiebeelement der Rezeption sowie eine verschlossene Schublade und drangen anschließend nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in das Büro eines Hotels im Hindenburgringein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen wurde u.a. ein aufgefundener geringer Bargeldbetrag, Briefmarken und Schlüssel entwendet. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich des Hindenburgrings bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Hauswand beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Mittwochabend, 19.45 Uhr, konnte eine bislang unbekannte weibliche Person dabei beobachtet werden, als sie mit ihrem älteren roten Skoda Fabia die Springerstraße aus Richtung Breite Straße befuhr, in Höhe der Haus Nr. 1 A nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Bordsteinkante sowie den Gehweg und fuhr anschließend gegen die Hauswand des Mehrparteienwohnhauses Springerstr. 1 A. Die Verursacherin, eine junge Frau, unter 30 Jahre alt, dunkle schulterlange Haare, Brillenträgerin, stieg kurz aus, sah sich offenbar den entstandenen Schaden an, entfernte sich allerdings anschließend mit ihrem Fahrzeug, entgegengesetzt der Einbahnstraße, vom Ort des Geschehens, ohne ihre Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Dabei fiel auf, dass das Fahrzeug offenbar auf mindestens einem Reifen keine Luft mehr hatte. Bei dem Vorfall entstand an der Hauswand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zum angegebenen Zeitpunkt entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

