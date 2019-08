Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen

Von Dienstag auf Mittwoch, d. 21.08.2019, wurden in Clausthal im Bereich Möchstalweg, Am Waldseebad und am Oberen Haus-Herzberg Teiches diverse Gegenstände besprüht. Bislang Unbekannter besprühte mit goldener Farbe zwei Garagentore, ein Verkehrszeichen, eine Beifahrertür eines geparkten Pkw und am Haus-Herzberger Teich das Striegelhaus und eine Informationstafel. Es wurde immer das Kürzel "VW" gesprüht. Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

