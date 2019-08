Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Schulanfangsaktion an der Grundschule.

Goslar (ots)

Seesen. Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Goslar, Ralf Buchmeier, führte am heutigen Tage, in der Zeit zwischen 07.30 und 12.30 Uhr, eine Schulanfangsaktion, in der die Aktion Süß und Sauer eingebettet war, in Zusammenarbeit mit der Grundschule Jahnstraße durch.

Daran nahmen insgesamt 74 Kinder der 1. und 2. Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern teil.

Das Projekt wurde unterstützt durch die Verkehrsüberwachung der Landkreises Goslar. Sie standen mit dem Messwagen innerhalb der 30er Zone der Jahnstrasse.

Die Kinder hatten vorher rote und grüne Smileys gebastelt. Als Belohnung für die Verkehrsteilnehmer, die sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hielten, verteilten sie einen grünen Smiley mit Bonbon und bedankten sich. Für die zu schnell Gefahrenen hingegen gab es als Rüge einen roten Smiley ohne Bonbon.

"Ziel des Projektes ist es, dass sich die Kinder, alle kommen nach den Sommerferien in die Schule, an den Straßenverkehr gewöhnen und die Erwachsenen sich an die Verkehrsregeln halten," erklärte Buchmeier.

Auch das weitere Ziel, mehr grüne als rote Smileys zu verteilen, wurde erreicht. Alle angehaltenen Verkehrsteilnehmer zeigten Verständnis für die Aktion, egal ob ordnungsgemäß oder zu schnell gefahren wurde.

In der Einsatzzeit gab es 894 Durchfahrten, davon 10 Überschreitungen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 44 Km/h.

Siemers, KHK

