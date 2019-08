POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 23.08.2019

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl von Küchengeräten.

Goslar. Am Donnerstagmittag, zwischen 11.55 und 12.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere auf der Grünfläche vor einem Mehrparteienwohnhaus in der Fröbelstrasse kurzfristig mehrere dort zum Weitertransport abgestellte Küchengeräte. Im Einzelnen handelt es sich um einen Geschirrspüler, einen Backofen, ein Spülbecken sowie ein Ceranfeld. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fröbelstrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Bahnhofsgebäude.

Liebenburg. In der Zeit von Montagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 18.10 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das frei zugängliche Gelände des Bahnhofs der Dampflokgemeinschaft Klein Mahner in der Warnestrasse, öffneten gewaltsam das Schloss eines gelben Lagercontainers und entwendeten hieraus u.a. eine Zugführertasche. Zudem nahmen die Täter einen im angrenzenden Holzschuppen festgestellten Schraubstock mit. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Warnestrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

Fahrzeug aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr, bis Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsame die Hecktür eines am Fahrbahnrand der Messingstraße, Höhe Haus Nr. 6/Nähe der dortigen Pumpstation, abgestellten weißen Transporter Renault Master mit GS-Kennzeichen und entwendeten insgesamt drei Kunststoffkoffer mit Arbeitsmaschinen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Warnestrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

