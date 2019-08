Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeigen wegen Ladendiebstahls:

Am Donnerstag, den 22.08.2019, zwischen 11:20 Uhr und 12.00 Uhr, besuchte ein Pärchen nacheinander zwei Einkaufsmärkte in Harlingerode. Im ersten Geschäft wurde der 41jährige Mann dabei beobachtet, wie er Spirituosen aus den Auslagen des Marktes nahm und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend gingen beide in das benachbarte Geschäft. Hier griff die 45 Jahre alte Täterin dann in das Regal mit Tabakwaren, nahm sich die Ware und war bereits dabei zusammen mit ihrem Begleiter das Geschäft zu verlassen, als der Alarm auslöste. Durch Zeugen konnten die beiden Personen dann hinter dem Geschäft angetroffen und zur Rede gestellt werden. Zeitgleich wurde die Polizei gerufen, die dann die Anzeigen aufnahm.

