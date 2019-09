Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Sparkasten aus Vereinsheim gemeldet

Rhede (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (05.09.19), 22.45 Uhr, und Montag, 14.00 Uhr, entwendete ein Dieb aus einem Vereinsheim am Heideweg einen Sparkasten. Wie der Täter in das Gebäude gelangte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

