Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wiesmoor - Partikelfilter gestohlen; Moordorf - Baumaterial gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wiesmoor - Partikelfilter gestohlen

Unbekannte haben in Aurich Karosserieteile aus Transportern ausgebaut und entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 09.10.2019, und Mittwoch, 16.10.2019, auf dem Gelände eines Autohauses. Die Täter begaben sich auf das Gelände an der Straße Korbweiden und entwendeten von sieben Fahrzeugen die Dieselpartikelfilter. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Vermutlich haben sich die Täter länger am Tatort aufgehalten, um die Partikelfilter auszubauen. Auch in Wiesmoor haben Unbekannte Dieselpartikelfilter aus Renault Master Transportern entwendet. Die Fahrzeuge befanden sich auf dem Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 09.10.2019, 17 Uhr, und Donnerstag, 10.10,2019, 8 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Personen, die im Bereich der genannten Örtlichkeiten in Aurich oder Wiesmoor verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Baumaterial gestohlen

Auf einer Baustelle an der Straße Handelsring in Moordorf ist Baumaterial gestohlen worden. Unbekannte begaben sich auf die Baustelle und stahlen aus dem Rohbau 50 neuwertige Rohrstützen. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 14:40 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

