Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Schwerer Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Schwerer Verkehrsunfall

Zwischen Nadörst und Lütetsburg ist es am Donnerstag auf der Bundesstraße 72 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-jähriger Autofahrer stieß nahezu frontal mit einem anderen Auto zusammen. Der 76-Jährige aus Krummhörn war gegen 10 Uhr mit einem Opel Meriva auf der B72 in Richtung Norddeich unterwegs. Zwischen der Einmündung zur Bahnhofstraße und dem Lütetsburger Kreisel geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen. Der 76-Jährige wurde schwer verletzt. Die Insassen des Opel Astra, zwei Erwachsene und ein Kind, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehren Hage, Lütetsburg und Norden waren im Einsatz. Die Straßenmeisterei und die Untere Wasserbehörde waren ebenfalls vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.

