Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Bensersiel - Unbekannte flexten Geldautomaten auf; Wittmund - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Bensersiel - Unbekannte flexten Geldautomaten auf

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag, 14.10., auf Dienstag, 15.10.2019, gewaltsam Zutritt zum Strandportal in Bensersiel. Ein im Strandportal aufgestellter Geldautomat wurde von den Tätern aufgeflext. Sie erlangten einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Täter hielten sich offenbar länger in dem Objekt auf. Am Tatort konnte die Polizei umfangreich Spuren sichern, Hinweise auf die Täter gibt es jedoch bislang nicht. Am Strandportal war es in der Tatnacht sehr ruhig. Der naheliegende Campingplatz ist seit Saisonende geschlossen und auch der naheliegende Gastronomiebetrieb war am Montag nicht geöffnet. Die Polizei sucht dennoch Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder verdächtige Personen am Objekt oder im dortigen Bereich aufgefallen? Der Aufruf zielt nicht nur auf Wahrnehmungen in der direkten Tatnacht ab, sondern auch auf sonstige Beobachtungen, da sich die Täter vermutlich bereits im Vorfeld den Tatort gründlich angesehen haben. Hinweise werden an die Polizei Wittmund erbeten unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Eine 77 Jahre alte Autofahrerin aus Aurich ist am Dienstag gegen 16 Uhr in Wittmund mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Sie war mit ihrem Seat auf der Bundesstraße 210 in Fahrtrichtung Asel unterwegs und wollte an der Isumser Kreuzung nach links in die Isumser Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 82-jährigen Pedelec-Fahrer aus Wittmund, der auf dem dortigen Radweg die Ampel überquerte, um in Richtung Willen zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

