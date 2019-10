Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Mofafahrerin leicht verletzt; Aurich - Von Fahrbahn abgekommen; Aurich - Alkoholisiert gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Mofafahrerin leicht verletzt

Eine Mofafahrerin aus Wiesmoor ist am Dienstagmorgen in Wiesmoor bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 59-Jährige fuhr gegen 7:15 Uhr auf der Schulstraße und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Sie übersah, dass der 22-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW Polo zum Überholen angesetzt hatte und sich bereits auf gleicher Höhe befand. Es kam zum Zusammenstoß und die Mofafahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Peugeot-Fahrerin ist am Montag in Aurich in einen Graben gefahren. Die 23-Jährige war gegen 12:30 Uhr auf der Dietrichsfelder Straße unterwegs, als sie offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit dem Spiegel gegen einen Leitpfosten stieß. Sie lenkte gegen, geriet ins Schleudern und landete in dem dortigen Straßengraben. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Alkoholisiert gefahren

Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag auf der Dietrichsfelder Straße in Aurich von der Polizei angehalten worden. Der Auricher war gegen 21:15 Uhr mit einem Skoda unterwegs und stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

