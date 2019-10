Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hagermarsch - Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Altkreis Norden (ots)

Sonstiges Geschehen

Hagermarsch - Vermisste Person

Seit dem 27.09.2019 wird der 62-jährige Wolfgang Paegelow aus Bremen vermisst. Ein Zeuge hatte an dem Tag beobachtet, wie das Auto von Wolfgang Paegelow, ein schwarzer Kleinwagen mit Bremer Kennzeichen, auf dem Parkplatz am Deich in Hilgenriedersiel, Hagermarsch, abgestellt wurde und eine männliche Person in Richtung Küste lief. Bis zum 14.10.2019 ist das Auto nicht mehr bewegt worden und von Wolfgang Paegelow fehlt seitdem jede Spur. Der 62-Jährige benötigt dringend ärztliche Hilfe. Zeugen, die Wolfgang Paegelow gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 177 cm groß - 60 kg - schlank - schwarze Haare - Brillenträger

Wolfgang Paegelow wurde zuletzt wie folgt bekleidet gesehen:

- blaue Jeans - schwarz/grauer Pullover - braune Schuhe - dunkelblaue Kapuzenjacke

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell