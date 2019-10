Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Mofafahrer schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Mofafahrer schwer verletzt

Ein Mofafahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Ihlow schwer verletzt worden. Der 15-jährige Mofafahrer aus Aurich fuhr gegen 11:45 Uhr auf der Oldersumer Straße in Richtung Oldersumer Neuland. Als er nach links in die Straße Hoher Sandweg abbiegen wollte, überholte ihn eine 28 Jahre alte VW-Golf-Fahrerin aus Hinte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mofafahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Die VW-Fahrerin und ein achtjähriges Kind, das mit in dem Auto saß, wurden leicht verletzt.

