POL-AUR: Aurich - Pedelec entwendet; Aurich - Zeugen gesucht

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec entwendet

Ein anthrazitfarbenes Pedelec der Marke Kalkhoff ist bereits am Donnerstag, 03.10.2019, in Aurich gestohlen worden. Das Herrenrad war zum Tatzeitpunkt zwischen 16:45 Uhr und 20:20 Uhr vor einem Einkaufszentrum am Fischteichweg abgestellt. Hinweise auf den Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zeugen gesucht

Wie bereits berichtet, wurde am Samstagabend eine 79 Jahre alte Frau in Aurich an der Bedarfsampel Esenser Straße/Wiesenstraße von einer männlichen Person geschlagen. Der ihr unbekannte Mann schlug ihr gegen 17:30 Uhr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass die Frau zu Boden ging. Sie wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann entfernte sich fußläufig in Richtung Sandhorst. Die Polizei bittet Zeugen um weitere Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

