Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumbur - Einbrecher während der Tat festgenommen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Berumbur - Einbrecher während der Tat festgenommen

Ein 29 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Freitag, 11.10.2019, bei einem Einbruch in Berumbur auf frischer Tat angetroffen und von der Polizei festgenommen worden. Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 0:40 Uhr wahrgenommen, dass sich offenbar jemand gewaltsam zu einer Wohnung in dem Haus an der Schulstraße Zugang verschafft hatte und verständigten die Polizei. Der amtsbekannte Tatverdächtige aus dem Altkreis Norden wurde am Tatort von der Polizei angetroffen. Er flüchtete zunächst durch ein Fenster, konnte aber vor dem Haus von den eingesetzten Beamten gestellt und festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der 29-Jährige erheblichen Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, sind aber weiterhin dienstfähig. Nach der Festnahme erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich am Freitag die Haftvorführung vor dem Haftrichter in Norden. Der Mann wurde anschließend der JVA Oldenburg zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell