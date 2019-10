Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Eversmeer ist am Sonntag ein Audi gegen einen Baum geprallt. Ein 22 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 12:50 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Westerholt unterwegs. Ein vor ihm fahrender 56 Jahre alter Audi-Fahrer bremste ab, um nach rechts in den Birkenweg abzubiegen. Der Lkw-Fahrer erkannte das offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß fuhr der Audi A4 über eine Grünfläche am Straßenrand und prallte gegen einen Baum. Der 56-jährige Fahrer und seine 54 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

