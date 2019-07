Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Hitzewelle- Einbrecher stehlen Kühlschrank

Karlsruhe (ots)

Die Hitze treibt auch bei Langfingern seltsame Blüten. Einbrecher hatten offensichtlich Bedarf an kalten Getränken, denn sie hatten es auf einen Kühlschrank abgesehen. Das außergewöhnliche Modell der Marke "Monster Energy" von circa 150 cm Höhe in schwarzer Farbe mit grün beleuchtetem Schriftzug im Wert von rund 300 Euro wurde im Zeitraum von Montagabend bis Donnerstagabend nach dem Einbruch in einen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Pirmasenser Straße entwendet. Wer die Tat beobachtet hat, Hinweise auf die Täter geben kann, oder das auffällige Kühlgerät irgendwo gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe West, Telefon 0721 666-3611, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell