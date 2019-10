Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto aufgebrochen; Aurich - Auto touchiert und geflüchtet; Aurich - Unfallflucht; Moordorf - Auffahrunfall auf Auricher Straße

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben am Sonntagabend ein Auto am Hoheberger Weg in Aurich aufgebrochen. Der Opel Astra stand zur Tatzeit zwischen 20:50 Uhr und 21:50 Uhr vor einer Spielhalle. Die Täter öffneten den Wagen gewaltsam und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto touchiert und geflüchtet

Ein schwarzer Citroen C3 ist am Sonntag in Aurich beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen die Fahrerseite des Wagens. Der Citroen war zum Zeitpunkt des Vorfalls zwischen 9 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Weddigenstraße abgestellt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Er fuhr möglicherweise ein blaues oder rotes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag in Aurich einen grauen Ford Grand C-MA beschädigt. Der Wagen war am Hammerkeweg abgestellt. Zwischen 9:30 Uhr und 10 Uhr touchierte der unbekannte Autofahrer den Ford am Heck und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Auffahrunfall auf Auricher Straße

Mehrere Personen sind am Montag in Moordorf bei einem Auffahrunfall auf der Auricher Straße verletzt worden. Ein 73 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland war mit seinem Ford Ka gegen 12:20 Uhr in Richtung Aurich unterwegs. Vor der Ekelser Straße bremste ein vorausfahrender VW Multivan verkehrsbedingt ab. Der Ford-Fahrer erkannte das offenbar zu spät und fuhr auf. Der VW Multivan wurde durch den Aufprall auf einen Citroen C8 geschoben. Der Fahrer des Ford Ka und die 56-jährige Fahrerin des VW Multivan aus Südbrookmerland sowie ihre zwei Insassen, ein 59-jähriger Mann und ein vierjähriges Kind, wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des Citroen blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell